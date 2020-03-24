Пожертви і онлайн-концерти. Чим займаються зірки шоу-бізу під час карантину

Вже кілька місяців підступний коронавірус косить усіх без розбору. На нього захворіли відомі політики і футболісти, знамениті артисти та голлівудські зірки.

Вірус підхопили зірка Гри престолів Крістофер Гів’ю та 26-річна американська акторка Рейчел Метьюз. Заразився вірусом і британський актор Ідріс Ельба. Ймовірно, від дружини канадського прем’єра Трюдо, з якою спілкувався на благодійній вечірці.

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А володар двох Оскарів, 63-річний актор Том Генкс, який першим підхопив хворобу з китайського Уханя, вже навіть виписався з лікарні і вирушив на домашній карантин.

На домашньому карантині через хворобу перебуває і голлівудська акторка з українським корінням Ольга Куриленко. Висока температура підштовхнула дівчину Бонда зробити тест, який виявився позитивним. Але до лікарні в Лондоні красуню не забрали, бо не було місць.

Загалом через епідемію більшість світових знаменитостей пішли в ізоляцію. Чим же вони там займаються і чи не сумують продемонстрував цього тижня 72-річний Арнольд Шварценеггер. В оточенні домашніх улюбленців – йоркширського тер’єра, поні та міні-ослиці, американському актору, схоже, не до нудьги.

З дому зірка Термінатора вибирається лише для прогулянки на велосипеді, яку порадили лікарі. Проте контактів на вулиці уникає.

Натомість зупинити вже довелося зйомки блокбастерів та серіалів по всьому світу. А також скасувати концерти та футбольні матчі навіть за порожніх трибун. Так, зокрема, Мадонна тепер не виступить на двох концертах у Парижі, а Майлі Сайрус не поїде в Австралію. Не буде цієї весни навіть Євробачення, що мало пройти в Нідерландах.

Загроза спалаху коронавірусу не пройшла і повз українського шоубізу. Після запровадження карантину попереносили свої концерти й наші зірки.

В Олександра Пономарьова виступ був запланований на 12 березня. Власне, день, з якого й почав діяти карантин. Екстрено довелося скасовувати свої березневі гастролі й співачці Альоші та гурту Антитіла.

Соліст гурту Антитіла Тарас Тополя шокований, адже зупинений не лише тур по Україні, який складався з майже 50 концертів, а й виступи за кордоном, на які вже розпродані всі квитки.

Під дію форс-мажору також потрапили фестивалі, театральні спектаклі, щорічна церемонія вручення премії в галузі музики Юна, співзасновник якої чоловік співачки Камалії.

Та попри всі збитки, як розповідає зірковий менеджер Ганна Фещенко, зірки не опускають руки. Наразі розробляють можливість проведення онлайн концертів, на які реально будуть продаватися квитки і всі бажаючі зможуть, не виходячи з дому, відвідати концерт улюбленого артиста.

Перший такий онлайн-концерт вже відбувся за участю солістки відомого українського гурту The Hardkiss – Юлії Саніної.

Та поки українські зірки ще самі звикають до форс-мажору, світові зірки на боротьбу з вірусом жертвують левові частки своїх гонорарів. Дизайнер Донателла Версаче передала 200 тис. євро міланській лікарні Святого Рафаеля. Епатажна Леді Гага витрачає п’яту частину прибутку своєї косметичної компанії на їжу для інфікованих. А Білл і Мелінда Гейтси виділили $105 млн на розробку вакцини та ліків.

В Україні ж короновірус ще не набув світових масштабів. А тому кожен з нас, певно, може ще убезпечитись. Головне – це дотримуватись елементарних порад.

Нагадаємо, Італія відправила на лікування до Німеччини шістьох інфікованих Covid-19.