Вуді Аллен в мемуарах розповів про шлюб з падчеркою

Американський режисер Вуді Аллен розповів про стосунки з прийомною дочкою Сун-І Превін, яка стала його дружиною.

Одкровення Вуді Аллена опубліковані в мемуарах під назвою Apropos of Nothing (Ніщо).

У книзі режисер докладно розповідає про своє життя починаючи з дитинства і до сьогодні. Зокрема в мемуарах Вуді Аллен вперше розповів про скандальні стосунки з падчеркою Сун-І Превін, яка молодша за нього на 34 роки.

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Пара почала зустрічатися, коли Аллен був у шлюбі з матір’ю Сун-І.

– Ми гуляли, розмовляли, раділи один одному і, звичайно ж, спали разом, – розповів режисер.

Однак за його словами, він у будь-якому випадку вступив би у стосунки з Сун-І, навіть якщо б знав, яким негативом для нього це обернеться.

– На самому початку стосунків, коли нами заволоділа пристрасть, ми не могли відірватися один від одного, – зізнався Аллен.

За словами режисера, він тільки з роками зрозумів, що зустрів своє справжнє кохання.

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Джерело: Associated Press