Я під контролем: Іванну Сахно госпіталізували через коронавірус

Голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно опублікувала зворушливе селфі з лікарні.
Днями у неї підтвердився діагноз коронавірусної інфекції.
На своїй сторінці в Instagram Сахно закликала шанувальників дотримуватись усіх необхідних заходів для запобігання Covid-19.
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– Нагадую, залишайтесь вдома і мийте руки. Ця штука дуже неприємна, і я впевнена, що ви не хочете нею заразитися, як і ті, хто біля вас.
Я під контролем, про мене подбали.
22-річна актриса знімалась у таких голівудських фільмах, як Тихоокеанський рубіж: Повстання та Шпигун, який мене кинув.
Позитивний результат аналізів на коронавірус Covid-19 у Іванни Сахно підтвердився 22 березня, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Ivanna Sakhno