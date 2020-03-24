Я під контролем: Іванну Сахно госпіталізували через коронавірус

Голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно опублікувала зворушливе селфі з лікарні.

Днями у неї підтвердився діагноз коронавірусної інфекції.

На своїй сторінці в Instagram Сахно закликала шанувальників дотримуватись усіх необхідних заходів для запобігання Covid-19.

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– Нагадую, залишайтесь вдома і мийте руки. Ця штука дуже неприємна, і я впевнена, що ви не хочете нею заразитися, як і ті, хто біля вас.

Я під контролем, про мене подбали.