Учасниця телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян Кайлі Дженнер витрачає свій час на самоізоляції, ділячись старими фотографіями з відпустки.
У вівторок 22-річна американська модель опублікувала в Instagram два знімки себе у бікіні з квітковим принтом.
На фото Кайлі Дженнер сидить на стільці на пляжі, коли океанська вода пестить її ноги.
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– Хотілося б, щоби це була я зараз, – підписала вона серію фотографій.
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Кайлі Дженнер на самоізоляції похвалилася спекотними фото в бікіні / 2 фотографии
До слова, раніше Кайлі Дженнер поділилася фотографією, на якій вона позує у відвертій спідниці.
Фото: kyliejenner
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