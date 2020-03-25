PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Кайлі Дженнер на самоізоляції похвалилася спекотними фото в бікіні

Учасниця телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян Кайлі Дженнер витрачає свій час на самоізоляції, ділячись старими фотографіями з відпустки.

У вівторок 22-річна американська модель опублікувала в Instagram два знімки себе у бікіні з квітковим принтом.

На фото Кайлі Дженнер сидить на стільці на пляжі, коли океанська вода пестить її ноги.

Читайте: Ми потонемо разом: оголена Мадонна поділилась думками про коронавірус

– Хотілося б, щоби це була я зараз, – підписала вона серію фотографій.

Кайлі Дженнер на самоізоляції похвалилася спекотними фото в бікіні / 2 фотографии

До слова, раніше Кайлі Дженнер поділилася фотографією, на якій вона позує у відвертій спідниці.

Фото: kyliejenner

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка