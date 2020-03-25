Кайлі Дженнер на самоізоляції похвалилася спекотними фото в бікіні

Учасниця телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян Кайлі Дженнер витрачає свій час на самоізоляції, ділячись старими фотографіями з відпустки.

У вівторок 22-річна американська модель опублікувала в Instagram два знімки себе у бікіні з квітковим принтом.

На фото Кайлі Дженнер сидить на стільці на пляжі, коли океанська вода пестить її ноги.

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– Хотілося б, щоби це була я зараз, – підписала вона серію фотографій.

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