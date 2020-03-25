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Померла зірка Дівчат Інна Макарова

На 94-му році пішла з життя зірка Дівчат Інна Макарова.

– Інна Михайлівна пішла з життя, – повідомила її донька Наталя Бондарчук.

Також вона додала, що дату і місце прощання повідомлять пізніше.

Макарова знімалася в фільмах Молода гвардія, Висота, Одруження Бальзамінова, Жінки і Російське поле.

ЧитайтеЛегендарний оперний співак Пласідо Домінго хворий коронавірусом

Її нагороджували Сталінською премією, орденами Дружби, Трудового червоного прапора і За заслуги перед Вітчизною IV ступеня.

Раніше Факти ICTV писали, що італійська актриса Лючія Бозе померла від коронавірусу.

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