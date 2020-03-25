25 березня відома американська актриса і продюсер Сара Джессіка Паркер відзначає 55-річчя.

Популярність їй принесла роль Кері Бредшоу з телесеріалу Секс у великому місті. Сара Джессіка Паркер чотири рази отримувала премію Золотий глобус і двічі премію Еммі.

Актриса грала як позитивних героїв, так і негативних. Також вона грала собак.

У 2007 році читачі журналу Maxim визнали Сару Джесіку Паркер найнесексуальнішою жінкою.

Однак незважаючи на це, образи актриси продовжують надихати і радувати шанувальників.

Факти ICTV підібрали п’ять цікавих виходів у світ Сари Джесіки Паркер.