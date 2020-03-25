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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Сарі Джесіці Паркер 55! Яскраві образи актриси

25 березня відома американська актриса і продюсер Сара Джессіка Паркер відзначає 55-річчя.

Популярність їй принесла роль Кері Бредшоу з телесеріалу Секс у великому місті. Сара Джессіка Паркер чотири рази отримувала премію Золотий глобус і двічі премію Еммі.

Актриса грала як позитивних героїв, так і негативних. Також вона грала собак.

У 2007 році читачі журналу Maxim визнали Сару Джесіку Паркер найнесексуальнішою жінкою.

Однак незважаючи на це, образи актриси продовжують надихати і радувати шанувальників.

Факти ICTV підібрали п’ять цікавих виходів у світ Сари Джесіки Паркер.

  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
Сарі Джесіці Паркер 55! Яскраві образи актриси / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що Кайлі Дженнер на самоізоляції похизувлась спекотними фото в бікіні.

Фото: Dreamstime

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