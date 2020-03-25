25 березня відома американська актриса і продюсер Сара Джессіка Паркер відзначає 55-річчя.
Популярність їй принесла роль Кері Бредшоу з телесеріалу Секс у великому місті. Сара Джессіка Паркер чотири рази отримувала премію Золотий глобус і двічі премію Еммі.
Актриса грала як позитивних героїв, так і негативних. Також вона грала собак.
У 2007 році читачі журналу Maxim визнали Сару Джесіку Паркер найнесексуальнішою жінкою.
Однак незважаючи на це, образи актриси продовжують надихати і радувати шанувальників.
Факти ICTV підібрали п’ять цікавих виходів у світ Сари Джесіки Паркер.
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Сарі Джесіці Паркер 55! Яскраві образи актриси / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що Кайлі Дженнер на самоізоляції похизувлась спекотними фото в бікіні.
Фото: DreamstimeЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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