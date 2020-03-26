26 березня в Нью-Йорку помер американський актор Марк Блум. Йому було 69 років.

Актор помер від ускладнень, викликаних коронавірусом Covid-19.

– З любов’ю і важким серцем драматурги Horizons віддають данину поваги Марку Блуму, дорогому давньому другу і неперевершеному художнику, який помер на цьому тижні. Спасибі тобі, Марк, за все, що ти приніс в наш театр, а також в театри і аудиторії по всьому світу. Ми будемо сумувати за тобою, – йдеться в повідомленні нью-Йоркської театральної компанії.

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Блум знявся в багатьох фільмах і серіалах. Серед них: Крокодил Данді, Клан Сопрано, Закон і Порядок, Хороша дружина, Моцарт в джунглях, Чорний список та інші.

Нагадаємо, від коронавірусу помер колишній президент клубу Реал Мадрид Лоренсо Санс. Йому було 76 років.

Джерело: Playwrights Horizons