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Ігоря Ніколаєва госпіталізували з підозрою на коронавірус

Відомий російський композитор та артист Ігор Ніколаєв госпіталізований з попереднім позитивним аналізом на коронавірус.

Він знаходиться в лікарні в Комунарці (Москва).

Читайте: Голлівудський актор Марк Блум помер від коронавірусу

На цей момент у Ніколаева взяли аналізи для перевірки на наявність вірусу. За даними Telegram-каналу 112, діагноз попередньо позитивний.

Раніше у мережі з’явилася інформація про те, що у артиста РРФСР Льва Лещенка підтвердилося інфікування коронавірусом. Водночас його друг Володимир Винокур спростовує інформацію про позитивний тест на коронавірус у Лещенка.

Джерело: Lenta.ru

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