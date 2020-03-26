За останній тиждень гучних релізів не відбулося, проте варто зазначити, що музиканти тему коронавірусу та карантину не обійшли стороною. Кілька пісень на ці теми вже закріпилися в хіт-парадах.

Російський дуєт, пісня якого зайшла у тренди Shazama, Gidayyat & Gazan випустив трек під назвою Коронамінус. Самі хлопці стверджують, що композиція не має стосунку до коронавірусу, але ми з вами знаємо.

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Тренди українського YouTube очолює білорус Макс Корж зі своїм новим хітом Малолетка. Другу позицію займає гурт Время и Стекло з прощальним синглом Время истекло. На третьому місці ПТП (Потап) зі своїм новим сольним треком Карантин.

В iTunes кілька позиція займає The Weeknd зі своїми свіжими хітами з нового альбому.

Топ пісень на YouTube Music

Топ пісень на Shazam

Топ пісень на iTunes

Раніше Факти ICTV писали, що 61-річна Мадонна зняла зворушливе відео у ванні з пелюстками квітів, де розповіла про своє ставлення до коронавірусу.