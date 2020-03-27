Ріанна представила свіжий трек Believe It, записаний разом із репером PartyNextDoor.

Співачка з’явилася у новому альбомі під назвою PARTYMOBILE, який канадський репер презентував 27 березня.

Переглянути цей допис в Instagram Believe it!! @partynextdoor album live!!! Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 26 Бер 2020 р. о 9:13 PDT

Трек Believe It – лірична R&B-балада з ритмами мінімал. Виконавці присвятили її відданості та довірі у стосунках.

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Окрім Ріанни, в новому альбомі PartyNextDoor також з’явиться репер Дрейк. Декілька років тому йому приписували роман з Ріанною.

Останні чотири роки Ріанна не записувала нових пісень та практично ніде не виступала.

Співачка повністю поринула у світ косметики та фешн-індустрії: зараз вона є власницею брендів косметики (Fenty Beauty) та нижньої білизни (Savage).

Нагадаємо, нещодавно відбулась прем’єра нового альбому After Hours канадського виконавця The Weeknd. Ейбел Тесфає (справжнє ім’я репера) надихнувся на його написання роботами режисера Мартіна Скорсезе.

Фото: badgalriri