Коронавірус у Тілля Ліндеманна не підтвердився. Тест на Covid – 19 виявився негативним.

Про це повідомили представники групи Rammstein.

Музикант провів ніч в реанімації, але він відчуває себе краще, тому його перевели в інше відділення.

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– Тілль Ліндеманн був госпіталізований лікарем групи вчора ввечері. Тілль провів ніч в реанімації, а сьогодні його переводять в іншу палату, тому що йому краще. Тест на коронавірус був негативним, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ліндеманна забрали в лікарню в Берліні. У нього була дуже висока температура.