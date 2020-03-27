MARUV звинуватила співробітників українського консульства в РФ в упередженому ставленні та в тому, що вони недостатньо їй допомагають.
– Якщо ви не можете працювати нормально, то не працюйте. І справа не в тому, що я обурююся, щоб мене повернули додому. Я просто дзвоню, як звичайна людина, щоб дізнатися, коли можна повернутися, а мені не надають інформацію, – сказала MARUV.
Потім співачка звернулася до хейтерів:
– Люди, які пишуть все це, невже ви щиро вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше? Або ви вважаєте, що вам це додає благородності та доброчесності? Ні, не додає! Чого ви навчаєте своїх дітей ?, – написала MARUV.
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MARUV не змогла виїхати з Росії і відповіла хейтерам / 5 фотографий
– Очевидно, наша артистка усвідомила, що найближчим часом рубати гонорари в Росії не вийде, згадала з такої нагоди, що вона – громадянка України, і зажадала її врятувати. Та коли ти їздиш на гастролі в країну-агресор, потрібно думати своєю головою, – пише журналіст Роман Цибалюк.
Також він додав, що згідно з рекомендацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, є докладна інструкція, як діяти і як допомогти нашим громадянам повернутися додому в умовах зупинки регулярного транспортного сполучення.
Джерело: УНІАНТеги: MARUVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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