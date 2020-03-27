









MARUV не змогла виїхати з Росії і відповіла хейтерам / 5 фотографий

– Очевидно, наша артистка усвідомила, що найближчим часом рубати гонорари в Росії не вийде, згадала з такої нагоди, що вона – громадянка України, і зажадала її врятувати. Та коли ти їздиш на гастролі в країну-агресор, потрібно думати своєю головою, – пише журналіст Роман Цибалюк.

Також він додав, що згідно з рекомендацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, є докладна інструкція, як діяти і як допомогти нашим громадянам повернутися додому в умовах зупинки регулярного транспортного сполучення.

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