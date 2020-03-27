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MARUV не змогла виїхати з Росії і відповіла хейтерам

MARUV звинуватила співробітників українського консульства в РФ в упередженому ставленні та в тому, що вони недостатньо їй допомагають.

– Якщо ви не можете працювати нормально, то не працюйте. І справа не в тому, що я обурююся, щоб мене повернули додому. Я просто дзвоню, як звичайна людина, щоб дізнатися, коли можна повернутися, а мені не надають інформацію, – сказала MARUV.

Потім співачка звернулася до хейтерів:

– Люди, які пишуть все це, невже ви щиро вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше? Або ви вважаєте, що вам це додає благородності та доброчесності? Ні, не додає! Чого ви навчаєте своїх дітей ?, – написала MARUV.

  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
MARUV не змогла виїхати з Росії і відповіла хейтерам / 5 фотографий

– Очевидно, наша артистка усвідомила, що найближчим часом рубати гонорари в Росії не вийде, згадала з такої нагоди, що вона – громадянка України, і зажадала її врятувати. Та коли ти їздиш на гастролі в країну-агресор, потрібно думати своєю головою, – пише журналіст Роман Цибалюк.

Також він додав, що згідно з рекомендацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, є докладна інструкція, як діяти і як допомогти нашим громадянам повернутися додому в умовах зупинки регулярного транспортного сполучення.

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Джерело: УНІАН

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