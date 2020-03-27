Це сміх через сльози: Хижняк та Бакланов про зйомки серіалу Спіймати Кайдаша

Серіал Спіймати Кайдаша вийшов на телеканалі СТБ у лютому 2020 року і полюбився українським глядачам. 12-серійна трагікомедія посіла перше місце за кількістю переглядів.

Серіал Спіймати Кайдаша створений за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім’я. Правда, сюжет трохи осучаснений, адже події розгортаються в наші дні.

Факти ICTV пропонують інтерв’ю з виконавцями головних ролей Антоніною Хижняк та Григорієм Баклановим.

— Я потішила свої акторські амбіції, тому що у цьому проекті я змогла відкритися сповна. Найголовнішим для мене було зробити живого персонажа, по-своєму складного. Хотілося показати, що вона не стовідсотковий хрестоматійний Мотря-монстр, а жива людина, – розповідає Антоніна Хижняк, виконавиця ролі Мотрі.

Про твір Нечуя-Левицького Кайдашева сім’я

— Це не просто типу комедія – посміятися, це насправді, трагікомедія – сміх через сльози. Це смішно, як вони там сваряться, але разом з тим і не смішно, тому що ти розумієш, що є реально люди, які так живуть – в постійному конфлікті, очікують якихось проблем, злі, наїжачені – додає Хижняк.

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Антоніна розповіла, що на роль Мотрі був найбільший кастинг, а також про суржик та складні сцени у серіалі.

Виконавець ролі Лавріна Григорій Бакланов вперше прочитав твір на знімальному майданчику у перервах між зйомками сцен.

— Мені б дуже не хотілось, щоб серіал сприймали, як завжди, що це серіал, спрямований нас розважити, щоб ми відпочили. Ми якось звикли до цього ставлення і забуваємо про те, що кіно – не завжди про відпочинок, це ж якесь відображення нас. А Спіймати Кайдаша – це дзеркальне і дуже правдиве відображення, – розповів Бакланов.

Примітка: відео за участю акторів було відзняте до початку карантину.

Раніше Факти ICTV розповідали, чим вразив глядачів український серіал Спіймати Кайдаша.