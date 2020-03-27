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Це як затяжний грип: Акунін розповів про своє захворювання на коронавірус

Російський письменник Борис Акунін захворів коронавірусом разом з дружиною 13 березня.

За його словами, у дружини була легка форма захворювання.

– День невеликої температури, потім два дні головного болю і ще начисто пропав нюх (є там такий симптом), – написав він.

У самого ж письменника була середня форма тяжкості.

– Це як паршивий затяжний грип з високою температурою. Різниця в тому, що поліпшення не відбувається. Температура доповзає до 39, збиваєш її парацетамолом. Завтра знову. І знову. І знову. Цим днем бабака я насолоджувався днів 10. Лежав удома, слухав аудіокниги. Знав, що побоюватися потрібно тільки проблем з диханням – в цьому випадку приїде швидка. Проблем з диханням не виникало, тому настрій був злісний, але спокійний, – розповів Акунін.

На 11-й день письменник викликав лікаря і той прописав йому курс антибіотиків.

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Акунін закликав не залякувати себе і довколишніх новинами про коронавірус, а також наголосив на користі від  карантину.

– Загалом, що пізніше захворієте, то легше буде вас вилікувати – в цьому головний сенс дотримання карантину. Але самі ніяких антибіотиків і тим більше гідроксихлорохін без призначення лікаря, звичайно, не приймайте, – сказав він.

Нагадаємо, 26 березня Борис Акунін розповів, що припинив з’являтися в соцмережах через зараження коронавірусом.

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