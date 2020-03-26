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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Який серіал подивитися на карантині: Дорофеєва в панчохах назвала свій рейтинг

Українська співачка, солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофеєва опублікувала в мережі нове фото і розповіла, чим займається на карантині. На знімку вона сидить на підлозі в приспущених панчохах і світлій туніці з чорним корсетом, попиваючи каву.

Зокрема артистка назвала свій рейтинг серіалів, які варто подивитися на карантині. ⠀

Читайте: Найкращі серіали від Netflix: що подивитися

  1. Менталіст
  2. Ейфорія
  3. Дивовижна Місіс Мейзел
  4. Друзі
  5. Чорнобиль
  6. Чорне дзеркало

 

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В первую неделю карантина был такой поток советов от всех инфлюенсеров  – что смотреть – что читать , что я подумала, ну супер, есть отличная видео-книго библиотека на месяц вперёд  Но нет!! Столько у всех контента, лента стала такой длинной, что найти эти советы практически невозможно. Поэтому я решила обновить и оставить в посте. Ну а вы не забудьте нажать «сохранить» Начну с ленивого. Итак, любимые видео. Погнали: У кого есть Netflix – поздравляю  Нам неистово повезло))Тут много всего. Мой топ 1. Шоу «QUEER EYE” 2. “Love is blind” – но это для девочек больше. 3. Проект “Next in fashion” – для любителей моды. 4. «Sex education” сериал ⠀ Мой любимый раздел «СЕРИАЛЫ» Сильно разные по жанрам, но кайфовые. ⠀ 1. Менталист ( мой любимый ) 2. Эйфория 3. Удивительная Миссис Мейзел 4. Друзья ( обожаю! Идеален с утра, под завтрак ) 5. Чернобыль 6. Чёрное зеркало ⠀ «ФИЛЬМЫ». С этим разделом у меня всегда проблемы. Наступает амнезия через месяц после просмотра и я не могу вспомнить ни сути ни даже названия, но для вас я напрягалась и вспомнила)) 1. Лучшее предложение 2. Стажёр 3. Форест Гамп ( Том Хэнкс моя любовь) 4. Терминал ( и снова Том Хэнкс) 5. Война миров Z ( апокалиптичненько, красиво и эффектно) 6. Паразиты (Для всех, кто любит быть в теме. Оскар, как никак) 7. Форд против Феррари 8. Хористы ⠀ «Юмор» ⠀ 1. «Давай поженимся» ( нет, я не ошиблась разделом. Можно начать с выпуска «жених спайдермен ) 2. Луи Си Кей – стендап 2017-го года 3. Comment Out с @monatik_official и вашей покорной слугой. Хороший выпуск  4. стендапы Щербакова, Нурлана Сабурова, Долгополова и Воли

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Американський кіноінститут назвав кращі фільми і серіали 2019 року.

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