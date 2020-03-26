Українська співачка, солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофеєва опублікувала в мережі нове фото і розповіла, чим займається на карантині. На знімку вона сидить на підлозі в приспущених панчохах і світлій туніці з чорним корсетом, попиваючи каву.

Зокрема артистка назвала свій рейтинг серіалів, які варто подивитися на карантині. ⠀

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Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Американський кіноінститут назвав кращі фільми і серіали 2019 року.