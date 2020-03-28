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No Hugs No Kisses: гурт Mozgi присвятив новий кліп карантину

Відомий український гурт Mozgi випустив новий відеокліп на пісню No Hugs No Kisses.

У пісні Потап та його команда торкнулись теми карантину через коронавірус Covid-19.

Гурт назвав головні правила карантину: ніяких обіймів, дотиків та поцілунків – просто дотримуйтесь чистоти.

Читайте: Музика пішла на карантин: топ найкращих хітів тижня

У своєму Instagram Потап закликав шанувальників долучатися до танцювального челенджу #noxoxochallenge під новий трек Mozgi.

Раніше Факти ICTV писали, що Потап представив кліп на пісню Карантин. За його словами, трек покликаний допомогти українцям впорається зі стресом і панікою в цей час.

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