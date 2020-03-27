Холостяк 10 випуск 4: як пройшла церемонія троянд

У четвертому випуску шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк вирушив із дівчатами в Таїланд. Там 34-річний пілот провів кілька побачень, зокрема групове.
Після групового побачення Макс зробив несподіваний візит на віллу дівчат. Він поділився своїми спогадами про минулі стосунки, а дівчата розповіли йому свої неприємні історії з життя.
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Проте не всі дівчата пройшли тест на щирість, йдеться про Юлю, яка і залишила шоу Холостяк.
– Ми різні люди: він не мій принц, а я не його принцеса, – заявила Юля.
Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.