Квітка Цісик підкорила своїм голосом весь світ. Американська співачка українського походження була однією з найпопулярніших виконавиць у США.

Вона померла 29 березня 1998-го у віці 44 роки від раку молочної залози. Але співачці вдалося залишити велику творчу спадщину, в якій багато відомих українських народних пісень.

Факти ICTV зібрали для вас 5 найкращих пісень у виконанні Квітки Цісик.

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Пісня Я піду в далекі гори увійшла до альбому Два кольори, який став першим українським альбомом, повністю записаним у цифровому форматі.

Однією з найпопулярніших композицій співачки є Де ти тепер. Між собою її називають Вальс – за ніжну мелодію.

Лемківська народна пісня Ой, верше, мій верше також поповнила альбом Два кольори. Вона була особливою для Квітки Цісик, чиї батьки емігрували до США після Другої світової війни. Адже ця пісня є своєрідним символом туги народу за батьківщиною.

Ой не світи місяченьку стала ще однією українською народною піснею, яка поповнила репертуар Квітки Цісик.

Пісня Два кольори, слова до якої написав Дмитро Павличко, для українців стала народною. Її переспівували не один раз. Але так ніжно, з особливим трепетом і щемом, це вдалося зробити тільки Квітці Цісик.

Факти ICTV зібрали 11 цікавих фактів про американську виконавицю українського походження Квітку Цісик. До речі, 4 квітня її мало б виповнитися 67 років.