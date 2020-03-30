Популярна українська співачка NK (Настя Каменських) презентувала актуальний скетч про карантин.

Виконавиця заспівала п’ятьма мовами: українською, англійською, іспанською, російською та турецькою.

Настя Каменських активно підтримує і мотивує своїх підписників і всіх, хто дотримується домашнього режиму в умовах карантину. Цього разу артистка потішила фанів креативним музичним скетчем.

– Друзі, я розумію, що щоразскладніше дотримуватися домашнього режиму, однак зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе і своїх рідних і, звичайно, тримати позитивну хвилю, – прокоментувала Настя Каменських

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Нагадаємо, відомий український артист Потап (ПТП) представив публіці нове музичне відео на пісню Карантин.

За його словами, трек покликаний допомогти українцям впорається зі стресом і панікою в цей час.