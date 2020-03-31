Грівся на кухні та мився останнім. Як пройшло сільське дитинство Шварценеггера

До маленького австрійського села Таль веде вузька гірська дорога. Поворот до будинку Шварценегера проґавити неможливо. У селі за десятки років мало що змінилося, тут і досі займаються сільським господарством, як і у дитинстві Арнольда.

Майбутній бодибілдер, актор і політик виріс у квартирі, яку його батько, офіцер поліції Густав Шварценегер, отримав на другому поверсі колишнього будинку лісника.

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Центрального водопостачання не було, воду носили із колодязя. Милися згідно з віком, Арнольд завжди останнім, після старшого брата Майнардха та батьків.

Кухня була єдиною теплою кімнатою, адже в квартирі не було опалення, грілися доки мати Аурелія Шварценегер готувала вечерю.

Батько Арнольда полюбляв хильнути, а потім зіштовхував братів лобами, щоб з’ясувати, хто з них сильніший. Меншому Арнольду завжди діставалося на горіхи, тож хлопець не засиджувався вдома. Свої перші тренажери він майстрував сам.

На його батьківщині здається не лишилося й закуточка, який би не позначили меморіальним знаком, що тут був Арнольд. У сусідньому місті Грац, де тренувався Шварценегер, на його честь навіть назвали стадіон.

Та владі міста Грац не сподобалося, що Шварценегер, вже будучи губернатором Каліфорнії, 13 років тому не помилував злочинця, засудженого до смертної кари. Жителі Граца вирішили натиснути на губернатора.

Натомість Шварцнегер повернув місту каблучку почесного громадянина і назавжди заборонив використовувати своє ім’я.

До рідного ж села Таль Арнольд раз на рік обов’язково приїжджає. 2020 року він був тут вже двічі, адже нині неподалік у столиці Угорщини проходять зйомки продовження культового фільму – Термінатор 6.

Арнольд в свої 71 роки досить вимогливий до себе та дуже ніжний з дітьми. Син Кристофер зовсім не розділяє захоплення батька, замість спортзалу обирає фастфуд і має зайву вагу.

Одного разу Шварценегер зізнається, що найбільше боїться стати схожим на власного батька, виховання якого називає не інакше, як знущання. Старший брат Мейндхак був дуже схожий на батька, теж любив хильнути чарку, через це і загинув в аварії.

Арнольд Шварценегер має мрію. Він хоче повернутися в політику та стати новим президентом США, для цього він бореться за зміни в конституцію. Згідно з нею, лише громадяни, народжені в США мають право обіймати найвищу посаду. Але земляки-австрійці вірять, що залізному Арні вдасться все.

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль, запланований на травень, не відбудуться в зазначені дати через пандемію коронавірусу в світі.