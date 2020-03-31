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Щасливий пес! Емілі Ратаковскі без бюстгальтера показала пікантне фото

Популярна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками пікантним фото.

На опублікованому в Instagram знімку зірка позує лежачи на килимі з великим собакою.

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На Емілі Ратаковскі спідня білизнп і синя сукня, якк модель розстебнула, оголивши тіло.

– Щасливий пес, – написала Емілі Ратаковскі під фото.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

До речі, раніше напівоголена Ратаковскі показала сідниці.

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