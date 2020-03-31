Російський репер Гуф записав скандальну онлайн-трансляцію, на якій нацькував свого собаку Гуччі на сусідського пса.
40-річний репер спілкувався з шанувальниками, прогулюючись вулицею біля приватних будинків.
Раптом собака, який йшов поруч на повідку, зірвався та напав на сусідського лабрадора, який гуляв без господарів та без повідка.
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Користувачів Instagram розлютило те, що Гуф з посмішкою коментував те, що відбувається: That’s my dog, Nigga, welcome to my house.
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За декілька хвилин на відео з’явилися господарі лабрадора. Гуф зробив їм зауваження через відсутність повідка. Коли власники забрали свого собаку, репер продовжив трансляцію: він заявив, що у лабрадора залишилося багато ран на тілі, а Гуччі зовсім не постраждав.
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Транслював в Instagram: репер Гуф натравив свого собаку на сусідського пса / 3 фотографии
Небайдужі користувачі будуть вимагають покарати репера за жорстоке поводження з тваринами.
Гуф поки ніяк не прокоментував інцидент, що стався.
Якщо ж кримінальну справу буде порушено, за російським законодавством йому загрожуватиме штраф до 80 тис. рублів або навіть позбавлення волі сроком до 3 років.
Нагадаємо, у січні Гуф викликав на бій депутата Держдуми РФ Дмитра Носова. Репер звинуватив депутата у тому, що той зруйнував його сім’ю. Носов не став приймати цей виклик та закликав Гуфа зав’язувати з вживанням наркотиків.
Фото: therealgufТеги: Instagram, реп, скажені собакиЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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