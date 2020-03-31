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Транслював в Instagram: репер Гуф натравив свого собаку на сусідського пса

Російський репер Гуф записав скандальну онлайн-трансляцію, на якій нацькував свого собаку Гуччі на сусідського пса.

40-річний репер спілкувався з шанувальниками, прогулюючись вулицею біля приватних будинків.

Раптом собака, який йшов поруч на повідку, зірвався та напав на сусідського лабрадора, який гуляв без господарів та без повідка.

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Користувачів Instagram розлютило те, що Гуф з посмішкою коментував те, що відбувається: That’s my dog, Nigga, welcome to my house.

 

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Допис, поширений Ассоциация Зооправо (@zoopravo)

За декілька хвилин на відео з’явилися господарі лабрадора. Гуф зробив їм зауваження через відсутність повідка. Коли власники забрали свого собаку, репер продовжив трансляцію: він заявив, що у лабрадора залишилося багато ран на тілі, а Гуччі зовсім не постраждав.

  • Гуф натравив свого собаку на сусідського пса
  • Гуф натравив свого собаку на сусідського пса
  • Гуф натравив свого собаку на сусідського пса
  • Гуф натравив свого собаку на сусідського пса
  • Гуф натравив свого собаку на сусідського пса
  • Гуф натравив свого собаку на сусідського пса
Транслював в Instagram: репер Гуф натравив свого собаку на сусідського пса / 3 фотографии

Небайдужі користувачі будуть вимагають покарати репера за жорстоке поводження з тваринами.

Гуф поки ніяк не прокоментував інцидент, що стався.

Якщо ж кримінальну справу буде порушено, за російським законодавством йому загрожуватиме штраф до 80 тис. рублів або навіть позбавлення волі сроком до 3 років.

Нагадаємо, у січні Гуф викликав на бій депутата Держдуми РФ Дмитра Носова. Репер звинуватив депутата у тому, що той зруйнував його сім’ю. Носов не став приймати цей виклик та закликав Гуфа зав’язувати з вживанням наркотиків.

Фото: therealguf

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