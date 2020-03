Гуф натравив свого собаку на сусідського пса

Російський репер Гуф записав скандальну онлайн-трансляцію, на якій нацькував свого собаку Гуччі на сусідського пса.

40-річний репер спілкувався з шанувальниками, прогулюючись вулицею біля приватних будинків.

Раптом собака, який йшов поруч на повідку, зірвався та напав на сусідського лабрадора, який гуляв без господарів та без повідка.

Користувачів Instagram розлютило те, що Гуф з посмішкою коментував те, що відбувається: That’s my dog, Nigga, welcome to my house.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ассоциация Зооправо (@zoopravo) 31 Бер 2020 р. о 2:39 PDT

За декілька хвилин на відео з’явилися господарі лабрадора. Гуф зробив їм зауваження через відсутність повідка. Коли власники забрали свого собаку, репер продовжив трансляцію: він заявив, що у лабрадора залишилося багато ран на тілі, а Гуччі зовсім не постраждав.