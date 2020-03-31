Замість Євробачення проведуть шоу без глядачів

У Нідерландах замість міжнародного пісенного конкурсу Євробачення влаштують альтернативне шоу Europe Shine A Light.

За словами організаторів, це буде шоу єдності та згуртованості.

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У ньому можна буде побачити артистів, які мали виступити на Євробаченні-2020. Проходитиме шоу без аудиторії і транслюватиметься всією Європою.

– Альтернативне шоу Shine A Light у позаконкурсному форматі відзначить 41 пісню, заявлену на участь у конкурсі 2020 року. А ще забезпечить безліч сюрпризів для шанувальників та глядачів.

Шоу має намір об’єднати артистів 2020 року з їхніх країн у всій Європі, щоб виконати хіт минулого Євробачення із текстом, який має згуртувати, у зв’язку з ситуацією, в якій ми опинилися, – зазначають організатори.