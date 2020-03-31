Замість Євробачення проведуть шоу без глядачів

У Нідерландах замість міжнародного пісенного конкурсу Євробачення влаштують альтернативне шоу Europe Shine A Light.
– Europe Shine A Light відбудеться замість фіналу – 16 травня о 21.00, – йдеться на сайті конкурсу.
За словами організаторів, це буде шоу єдності та згуртованості.
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У ньому можна буде побачити артистів, які мали виступити на Євробаченні-2020. Проходитиме шоу без аудиторії і транслюватиметься всією Європою.
– Альтернативне шоу Shine A Light у позаконкурсному форматі відзначить 41 пісню, заявлену на участь у конкурсі 2020 року. А ще забезпечить безліч сюрпризів для шанувальників та глядачів.
Шоу має намір об’єднати артистів 2020 року з їхніх країн у всій Європі, щоб виконати хіт минулого Євробачення із текстом, який має згуртувати, у зв’язку з ситуацією, в якій ми опинилися, – зазначають організатори.
Нагадаємо, Євробачення-2020 скасували через коронавірус. Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести його на 2021 рік.
Джерело: Eurovision