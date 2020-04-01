Ендрю Джек помер від коронавірусу у віці 76 років. Для глядачів він відомий за роллю майора Калуана Ематта в кіносазі Зоряні війни.

Актор і викладач сценічної мови помер від коронавірусу в Великій Британії.

Джек був госпіталізований в лікарню Святого Петра в Чертсі.

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Дружина актора Габріель Роджерс у цей час перебувала в Австралії на карантині, через що не змогла попрощатися з чоловіком.

Коронавірус у Ендрю Джека діагностували за два дні до смерті.

Ендрю Джек зіграв у двох епізодах Зоряних війн – Пробудження сили та Останні джедаї.

Як викладач сценічної мови працював з понад 200 акторами. Він працював з такими кінозірками, як Скарлетт Йоханссон, Пірс Броснан, Роберт Дауні-молодший, Кріс Хемсворт. Цього року він тренував Роберта Паттінсона для ролі Бетмена.

Джек був задіяний у зйомках трилогії Володар перснів для створення акцентів різних мешканців Середзем’я. Саме він навчив акторів говорити ельфійською.

Раніше Факти ICTV писали, що в Нью-Йорку помер американський актор Марк Блум. Йому було 69 років. Актор помер від ускладнень, викликаних коронавірусом Covid-19.

Джерело: Evening Standard

Фото: Gabrielle Rogers