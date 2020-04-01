Відома російська співачка Земфіра презентувала нову пісню під назвою Крым.
Співачка опублікувала пісню 1 квітня на своєму YouTube-каналі.
Композиція стала першою авторською піснею виконавиці за останні сім років. У 2018 році Земфіра випускала трек Джозеф на вірші Йосипа Бродського.
– Ти не будеш зі мною жити навіть у найщасливішому сні, – співає Земфіра у пісні Крым.
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Трек вийшов у доволі спокійному темпі, однак, з вибуховим приспівом під кінець.
До створення пісня долучились гітарист Петро Чернявський і барабанщик Олександр Зінгер.