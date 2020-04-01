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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вперше за 7 років. Земфіра презентувала пісню Крым

Відома російська співачка Земфіра презентувала нову пісню під назвою Крым.

Співачка опублікувала пісню 1 квітня на своєму YouTube-каналі.

Композиція стала першою авторською піснею виконавиці за останні сім років. У 2018 році Земфіра випускала трек Джозеф на вірші Йосипа Бродського.

– Ти не будеш зі мною жити навіть у найщасливішому сні, – співає Земфіра у пісні Крым.

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Трек вийшов у доволі спокійному темпі, однак, з вибуховим приспівом під кінець.

До створення пісня долучились гітарист Петро Чернявський і барабанщик Олександр Зінгер.

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