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З 1 квітня? Аліна Гросу заінтригувала результатом тесту на вагітність

Українська співачка Аліна Гросу у своєму Instagram оприлюднила результати тесту на вагітність.

Виконавиця радіє, що тест показує дві смужки, що підтверджує вагітність співачки.

У підписі до посту Аліна Гросу зізналася, що вони з чоловіком самі шоковані результатом.

Однак підписники співачки засумнівалися у правдивості тесту на вагітність через те, що публікація з’явилась 1 квітня – у Всесвітній день дурня.

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Нагадаємо, Аліна Гросу вийшла заміж у червні 2019 року. Співачка та її чоловік Олександр зіграли весілля в містечку Абано-Терме в Італії.

На церемонії, крім близьких родичів, були присутні і зірки шоу-бізнесу: хрещена мама нареченої Ірина Білик, її колишній чоловік Дмитро Коляденко, Павло Зібров та Віталій Козловський.

Фото: alina_grosu

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