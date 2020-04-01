Українська співачка Аліна Гросу у своєму Instagram оприлюднила результати тесту на вагітність.
Виконавиця радіє, що тест показує дві смужки, що підтверджує вагітність співачки.
У підписі до посту Аліна Гросу зізналася, що вони з чоловіком самі шоковані результатом.
Однак підписники співачки засумнівалися у правдивості тесту на вагітність через те, що публікація з’явилась 1 квітня – у Всесвітній день дурня.
Читайте: Кеті Перрі натякнула на свою вагітність
Нагадаємо, Аліна Гросу вийшла заміж у червні 2019 року. Співачка та її чоловік Олександр зіграли весілля в містечку Абано-Терме в Італії.
На церемонії, крім близьких родичів, були присутні і зірки шоу-бізнесу: хрещена мама нареченої Ірина Білик, її колишній чоловік Дмитро Коляденко, Павло Зібров та Віталій Козловський.
Фото: alina_grosu