Популярний український рок-гурт The Hardkiss презентував 2 квітня на своєму YouTube-каналі кліп на пісню Гора.
Текст написала солістка гурту Юлія Саніна, музику – у співавторстві з фронтменом та гітаристом Валерієм Бебком.
У відео багато вогню, емоцій, головна героїня постає в образі Жанни д’Арк.
Презентація попереднього кліпу The Hardkiss – на ліричну пісню Косатка – відбулася 19 лютого 2020 року.
Нагадаємо, гурт The Hardkiss виступив під час другого півфіналу відбору на Євробачення 2020.
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