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Гора – новий кліп гурту The Hardkiss

Популярний український рок-гурт The Hardkiss презентував 2 квітня на своєму YouTube-каналі кліп на пісню Гора.

Текст написала солістка гурту Юлія Саніна, музику – у співавторстві з фронтменом та гітаристом Валерієм Бебком.

У відео багато вогню, емоцій, головна героїня постає в образі Жанни д’Арк.

Презентація попереднього кліпу  The Hardkiss – на ліричну пісню Косатка – відбулася 19 лютого 2020 року.

Нагадаємо, гурт The Hardkiss виступив під час другого півфіналу відбору на Євробачення 2020.

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