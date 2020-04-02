Через пандемію коронавірусу у світі зірки доєднуються до різноманітних флешмобів та пояснюють, як можна себе захистити.

Так, голлівудська акторка Кейт Вінслет показала, як правильно мити руки.

У відео вона розповіла про свій досвід зйомок у фільмі Зараження і чого навчилася від лікарів:

– У фільмі я зіграла епідеміолога, яка намагається зупинити поширення вірусу. Щоб підготуватися до ролі, я провела багато часу з кращими професіоналами з охорони здоров’я у світі. І найважливіше, чого вони мене навчили – мийте свої руки, ніби ваше життя залежить від цього.

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Акторка показала, що руки потрібно мити з милом протягом 20 секунд. Також вона нагадала, що є лише один спосіб заразитися коронавірусом – прямий контакт з його каплею. Тому коли людина чхає або кашляє, потрібно це робити у зігнутий лікоть.

Також Кейт Вінслет нагадала, що потрібно уникати контакту з обличчям і не торкатися його руками.

До слова, раніше Факти ICTV також публікували інструкцію ВООЗ, як правильно мити руки і обробляти антисептиком.