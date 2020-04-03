Cirque du Soleil виклав запис своєї вистави у мережу

Цирк Cirque du Soleil виклав у відкритий доступ запис своєї вистави.
Так хочуть розважити людей, які змушені залишатися вдома через коронавірус.
– Насолоджуйтесь вдома у перших рядах моментами, що надихають. Залишайтеся в безпеці, — йдеться у повідомленні.
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Вистава триває годину, і вже доступна на Youtube.
Як писали Факти ICTV, 3 квітня стартував міжнародний проект Eurovision Home Concerts — серія онлайн-концертів учасників Евробачення 2020, а також переможців конкурсу минулих років.
Джерело: Cirque du Soleil