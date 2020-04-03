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Джамала виступить на онлайн-Євробаченні 2020

3 квітня стартує міжнародний проект Eurovision Home Concerts — серія онлайн-концертів учасників Евробачення 2020, а також переможців конкурсу минулих років.

Однією із учасниць концертів стане українська співачка Джамала –  переможниця Євробачення у 2016 році.  Її концерт запланований на 10 квітня і розпочнеться о 18.00 за київським часом.

– Я виступатиму 10 квітня та, ясна річ, виконаю нашу переможну 1944. Але це ще не все! Організатори Євробачення запропонували заспівати ще одну пісню, на свій розсуд обрати з пісень-переможниць минулих років. Я склала шорт-лист з 4 пісень, а вирішальний вибір за вами, – написала співачка.

Він транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

Читайте: На Євробаченні 2021 учасники мають виступити з новою піснею

 

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Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.

Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, де візьмуть участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.

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