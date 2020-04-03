PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Одягнути футболку, стоячи на руках: Том Холланд кинув виклик Райану Рейнольдсу

У мережі стає популярним челендж, де потрібно одягнути футболку, стоячи на руках.

У ньому також взяли участь голлівудські актори. У стійці на руках футболку одягнув актор з фільму Людина-павук Том Холланд.

Читайте: Челендж Залишайся вдома: відео футболіста стало вірусним через собаку-хамелеона

Після цього він кинув виклик іншим акторам, серед яких Джейк Джилленхол, який також знімався в фільмі Людина-павук і Дедпул – Райан Рейнольдс.

На виклик Рейнольдс кумедно відреагував. Декілька секунд він дивився в камеру, а потім просто сказав ні.

Раніше Факти ICTV писали, що півзахисник футбольного клубу Кру Александра Чарлі Керк приєднався до популярного челенджу Залишайся вдома #StayAtHomeChallenge.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка