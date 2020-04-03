Одягнути футболку, стоячи на руках: Том Холланд кинув виклик Райану Рейнольдсу

У мережі стає популярним челендж, де потрібно одягнути футболку, стоячи на руках.

У ньому також взяли участь голлівудські актори. У стійці на руках футболку одягнув актор з фільму Людина-павук Том Холланд.

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Після цього він кинув виклик іншим акторам, серед яких Джейк Джилленхол, який також знімався в фільмі Людина-павук і Дедпул – Райан Рейнольдс.

На виклик Рейнольдс кумедно відреагував. Декілька секунд він дивився в камеру, а потім просто сказав ні.

Раніше Факти ICTV писали, що півзахисник футбольного клубу Кру Александра Чарлі Керк приєднався до популярного челенджу Залишайся вдома #StayAtHomeChallenge.