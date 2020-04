У Лос-Анджелесі помер соул-музикант та автор пісень Білл Візерс. Йому був 81 рік.

Причиною смерті співака стали проблеми з серцем.

– Ми спустошені втратою нашого коханого, відданого чоловіка і батька. Самотня людина з серцем, яке прагнуло з’єднатися зі світом за допомогою поезії та музики, він говорив з людьми чесно і пов’язував їх один з одним, – йдеться в заяві родичів Візерса.

Білл Візерс – автор і виконавець пісень в жанрі соул. За свою кар’єру він отримав кілька музичних премій Grammy, зокрема за пісні Ain’t No Sunshine, Just the Two Of Us и Lean on Me.

