На 85-му році життя помер легендарний італійський дизайнер взуття Серджіо Россі.

Нещодавно у нього підтвердився коронавірус Covid-19, і декілька днів чоловік провів у лікарні італійського міста Чезена.

– Він дуже любив жінок. Я пам’ятаю його як людину з справді витонченим смаком. Взуття завжди мало бути ідеальним: для нього це був не просто аксесуар. Серджіо боготворив своїх моделей і свої роботи, – розповів головний директор бренду Серджіо Россі.

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Серджіо Россі народився, жив та творив у Сан-Мауро Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії.

Власний бренд він заснував у 1968 році. Після світового визнання Серджіо Россі часто співпрацював з Versace, Dolce & Gabbana та Azzedine Alaïa.

Раніше Факти ICTV розповідали, що від коронавірусу померла відома італійська актриса Лючія Бозе.

Джерело: WWD