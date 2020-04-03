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Знищення проблемних зон: Слава Камінська показала тренування на карантині

Солістка гурту НеАнгели Слава Камінська поділилася з шанувальниками вправами, які допоможуть підтримати фігуру під час карантину.

– Повірте, біг до холодильника – слабке кардіо, я перевіряла. Тому ми з тренером записали для вас посібник для знищення проблемних зон. Давайте хоч три рази на тиждень подужаємо тренування і буде вам щастя, – заявила Камінська.

Також зірка зазначила, що перед тим, як почати тренування, обов’язково необхідно виконати розминку: біг на місці – 3 хв. і  гімнастику та суглобів.

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Вправи:

  • Скручування стоячи через боки. Кількість повторень – 30.
  • Динамічна бічна планка. Кількість повторень – 30.
  • Скручування з дотиком до п’яти. Кількість повторень – 30.
  • Зворотні віджимання. Кількість повторень – 20.
  • Приставні кроки. Кількість повторень – 30.
  • Розведення ніг лежачи. Кількість повторень – 30.

6 вправ виконуємо по черзі, це 1 коло.

Виконати – 4 кола.

Відпочинок після кола – 1.5 хв.

Після основної частини зробіть розтяжку на опрацьовані м’язи.

Раніше український фітнес-тренер Андрій Хомицький опублікував пост-рекомендацію для тих, хто бажає займатися спортом та виконувати вправи вдома.

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