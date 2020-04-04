4 квітня 2020 року австралійському акторові Хіту Леджеру виповнився б 41 рік.

Він помер 22 січня 2008 року у віці 28 років. Але за своє коротке життя актор встиг зіграти безліч яскравих і незвичайних ролей. Серед них є кілька, які особливо запам’яталися усім його шанувальникам.

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10 причин моєї ненависті (1999)

Комедія, мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Картина знята за мотивами вічного Шекспірівської історії Приборкання норовливої.

Сюжет будується навколо сестер Катаріни (відлюдькувата злюка) і Бьянки, яка тільки й мріє, що про побачення з красенем.

Однак їх батько поставив умову: молодша може будувати своє особисте життя, якщо знайде хлопця старшій сестрі Катарини.

Бьянка вирішує познайомити сестру з хуліганом Патріком, якого зіграв Хіт Леджер.

Горбата гора (2005)

Мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,7.

У фільмі розповідається історія двох чоловіків: Енніс Дел Мар (Хіт Леджер) і Джек Твіст (Джейк Джилленхол), які наймаються пасти овець на Горбатій горі.

Одного разу вночі вони вступають у сексуальний зв’язок, який пізніше переростає в ніжний роман. Довгі роки вони тримають в секреті свої стосунки.

Ця роль принесла акторові номінацію на Оскар, Золотий глобус і BAFTA.

Темний лицар (2008)

Бойовик, трилер, неонуар.

Рейтинг IMDb: 9,0.

У Готем з’являється геніальний терорист і психопат Джокер (Хіт Леджер), який вступає в протистояння з Бетменом (Крістіан Бейл).

Образ Джокера у виконанні Хіта Леджера став культовим і тепер вважається еталонним.

Під час підготовки до фільму Леджер на шість тижнів усамітнився в номері мотелю. Він надихався басистом Sex Pistols Сідом Вішесом та Алексом з Механічного апельсина.

Цей фільм став для актора останнім. За роль Джокера Хіта посмертно нагородили Оскаром. До слова, це був перший випадок за всю історію церемонії, коли престижну нагороду вручили за роль персонажа коміксу.

Нагадаємо, фільм Джокер, у якому актор Хоакін Фенікс намагався так же талановито зіграти серійного вбивцю, зібрав у прокаті $1 млрд.