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Холостяк 2020: як пройшла п’ята церемонія троянд

У п’ятому випуску шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк з дівчатами все ще перебував у Таїланді.

Другий тиждень у тропічній країні виявилася відвертішим, ніж могли собі уявити учасниці.

Церемонія троянд у  п’ятому випуску пройшла під покровом творчості та самовираження учасниць. Дівчата постали в сукнях, які самі прикрасили і пошили.

Читайте: Холостяк 2020: найсексуальніші учасниці шоу (ГОЛОСУВАННЯ)

За результатами церемонії шоу Холостяк залишила Наташа.

  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
  • Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд
Холостяк 2020: як пройшла п’ята церемонія троянд / 12 фотографий

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.

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