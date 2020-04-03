Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд

У п’ятому випуску шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк з дівчатами все ще перебував у Таїланді.

Другий тиждень у тропічній країні виявилася відвертішим, ніж могли собі уявити учасниці.

Церемонія троянд у п’ятому випуску пройшла під покровом творчості та самовираження учасниць. Дівчата постали в сукнях, які самі прикрасили і пошили.

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За результатами церемонії шоу Холостяк залишила Наташа.