Холостяк 10 випуск 5: як пройшла церемонія троянд

У п’ятому випуску шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк з дівчатами все ще перебував у Таїланді.
Другий тиждень у тропічній країні виявилася відвертішим, ніж могли собі уявити учасниці.
Церемонія троянд у п’ятому випуску пройшла під покровом творчості та самовираження учасниць. Дівчата постали в сукнях, які самі прикрасили і пошили.
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За результатами церемонії шоу Холостяк залишила Наташа.
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Холостяк 2020: як пройшла п’ята церемонія троянд / 12 фотографий
Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.Теги: ХолостякЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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