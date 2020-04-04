Амерікарская модель і актриса Емілі Ратаковскі похвалилася ідеальною фігурою.

28-річна зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram відверте фото.

Оголена Емілі Ратаковскі позує перед дзеркалом в обіймах чоловіка.

– Наш карантин виглядає не так. Ми ходимо в світерах з капюшонами, – підписала пост Емілі Ратажковскі.

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Як поділилася актриса, знімок був зроблений влітку 2018 року, через шість місяців після її весілля. Мабуть, самоізоляція наштовхнула зірку на приємні спогади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Емілі Ратаковскі з’явилася на публіці у відвертому вбранні.