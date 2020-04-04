Співачка Селена Гомес зізналася, що у неї виявили біполярний розлад. Про це вона розповіла під час прямого ефіру у Instagram спілкуючись з Майлі Сайрус.

Селена Гомес поділилась, що кілька місяців тому прийшла на обстеження в одну з кращих психіатричних лікарень в Америці. Її турбували постійні перепади настрою і неможливість впоратися з депресивним станом

Там лікар після довгої розмови і поставив їй діагноз.

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Співачка зізналась, що коли почула про біполярний розлад, то відчула одночасно полегшення і жах. Адже вона нарешті з’ясувала, чому страждала всі ці роки.

Наразі зірка переконує, що почувається добре, але перепади настрою ще є.

До слова, біполярний розлад – це стан, коли людина не може повністю контролювати свій настрій. Спочатку вона може відчувати сильний, часто невмотивований енергетичний підйом, згодом безпричинну депресію.

Детальніше про симптоми і лікування біполярного розладу читайте на Фактах ICTV.