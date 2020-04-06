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Джоан Роулінг заявила, що вилікувала Covid-19 за два тижні і показала як

Британська письменниця Джоан Роулінг розповіла, що два тижні боролася і симптомами коронавірусу і вже повністю відновилася.

Роулінг зазначила, що у неї були симптоми Covid-19, але тест вона не робила.

Письменниця ухвалила рішення лікуватися вдома самостійно.

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Також вона опублікувала відео, в якому показана дихальна техніка, яка допомогла їй побороти захворювання.

– Будь ласка, подивіться, як цей лікар із клініки в Квінсі пояснює, як полегшити респіраторні симптоми. Протягом останніх двох тижнів у мене були всі симптоми Covid-19 (тест не робила). Я повністю відновилася і ця техніка мені дуже допомогла, – написала письменниця.

Раніше Роулінг зробила подарунок для дітей, які перебувають на карантині. Вона запустила сайт, на якому вони можуть познайомитися з чарівним світом Гаррі Поттера.

Фото: Dreamstime

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