Джоан Роулінг заявила, що вилікувала Covid-19 за два тижні і показала як

Британська письменниця Джоан Роулінг розповіла, що два тижні боролася і симптомами коронавірусу і вже повністю відновилася.

Роулінг зазначила, що у неї були симптоми Covid-19, але тест вона не робила.

Письменниця ухвалила рішення лікуватися вдома самостійно.

Також вона опублікувала відео, в якому показана дихальна техніка, яка допомогла їй побороти захворювання.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020