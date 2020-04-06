Коронавірус у Лещенка і Ніколаєва: стало відомо про стан артистів

Російських артистів Льва Лещенка та Ігоря Ніколаєва виписали з лікарні.

Лещенко проходив лікування від коронавірусу в інфекційній лікарні в Комунарці в Підмосков’ї.

– Я нікому не давав коментарів і не знімав трубку, оскільки було дуже багато незрозумілого. Але сьогодні я виписуюся, всі тести у мене негативні, і вірусу немає. О 17 годині я вже вийду звідси і буду доліковуватися вдома, — сказав Лещенко.

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Також про своє одужання повідомив Ігор Ніколаєв.

– Я вже вдома! Спасибі всім, хто хвилювався і переживав! Будьте здорові! – написав він.

Нагадаємо, 26 березня Ніколаєва госпіталізували з попереднім позитивним аналізом на коронавірус.

27 березня головний лікар лікарні №40 в селищі Комунарка Денис Проценко повідомив, що у 78-річного співака Льва Лещенка коронавірус.