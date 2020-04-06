Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що ніколи не робила пластичні операції.

У рубриці Хейтери атакують програми ЖВЛ співачка відповіла на найбільш їдкі коментарі в соцмережах.

Деякі писали, що Саніна свого часу робила пластичні операції.

– Якби. Ніс великий, губи криві! Якщо це робота пластичного хірурга, то це йому потрібно щось відрізати, – зазначила Саніна.

Читайте: Джамала виступить на онлайн-Євробаченні 2020

Також деякі писали, що The Hardkiss – гурт одного хіта.

– Цікаво якого. Не вважаю так, у нас кілька хітів, два – щонайменше. Гурт двох хітів. А ще ми пишемо альбом зараз, в якому ще 15 хітів. Тому вже гурт 17 хітів. Амінь! – відповіла артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 6 Апр 2020 в 5:29 PDT

Раніше Факти ICTV писали, що рок-гурт The Hardkiss презентував 2 квітня на своєму YouTube-каналі кліп на пісню Гора.