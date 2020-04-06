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Померла британська актриса Хонор Блекман

Зірка британського кінематографа Хонор Блекман померла на 95-му році життя внаслідок природних причин.

Рідні актриси запевнили, що жодних ознак коронавірусу Covid-19 у неї не було.

Жінка померла у своєму будинку у місті Льюїс, графство Східний Сассекс.

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Родина Хонор Блекмен називала її “найкращою матір’ю та бабусею, яка поєднувала красу, світлий розум та доблесть”.

Хонор Блекман була однією з найвідоміших британських актрис у 1950-х роках.

Велика популярність спіткала її після ролі Кеті Гейл у популярному британському телесеріалі 1960-х Месники.

Саме успіх цього серіалу спонукав продюсерів запросити Хонор Блекман на роль Пуссі Галор, дівчини Джеймса Бонда у третій частині фільму під назвою Голдфінгер.

 

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Допис, поширений ®️ i c c o (@crowoftheday)

Нагадаємо, від коронавірусу померла італійська актриса Лючія Бозе.

Фото: Pinterest

Джерело: The Guardian

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