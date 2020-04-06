У 1990-х вона мала аудієнцію з президентом США та збирала повні зали у Лондоні, а у 2000-х отримала звання Народної артистки України.
Ірину Білик називають українською Мадонною завдяки великій кількості хітів та власному стилю, що вагомо вплинув на розвиток українського шоу-бізнесу.
6 квітня співачка святкує ювілей – 50 років.
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Факти ICTV зібрали для вас 5 найкращих пісень у виконанні Ірини Білик.
Пісня Так просто – візитна картка Ірини Білик. Мелодія, знайома кожному, повертає у світлі часи україномовного попу 1990-х.
Дуетна пісня Мовчати, записана з Кузьмою Скрябіним, відома мільйонам та вже давно стала гімном студентських вечорів з гітарою. Білик товаришувала зі Скрябіним та важко пережила його смерть у 2015 році.
Пісня Любовь Яд – музична ілюстрація глибокого душевного болю самотньої жінки. У той час Ірина Білик переживала важке розлучення з шоуменом Дмитром Коляденко, який, до речі, теж з’явився у цьому кліпі.
Ще один дует, з групою ТІК, також присвячено темі кохання – Не цілуй. У пісні артисти закликали не дарувати своїх почуттів та тепла без взаємності.
Кліп на пісню Мы будем вместе для співачки зняв відомий режисер Алан Бадоєв. Разом з Іриною Білик у відео знявся її колишній чоловік, хореограф Дмитро Дікусар. Разом пара пробула три роки.
Нещодавно Факти ICTV публікували добірку кращих пісень Квітки Цісик – відомої американської співачки з українським корінням.
Фото: Ірина Білик