Мерая Кері, Оля Полякова та Євген Коноплянка – як проходить зірковий карантин

Зірки екстрено змінюють професію. Через вимушений карантин відома акторка Шерон Стоун несподівано стала художницею. А знаменита американська поп-співачка Pink відкрила домашній салон краси, власноруч зробивши собі першу зачіску.

У гумових рукавицях і сонцезахисних окулярах артистка Мерая Кері перекваліфікувалася в активну спортсменку. А британський співак Роббі Вільямс відкрив онлайн-бар Коронаоке. Причому прямо у власному ліжку, звідки й радує своїх фанатів музичними композиціями.

Аби не збожеволіти вдома, шукають собі заняття й українські зірки.

Епатажна суперблондинка Оля Полякова, яка звикла до світських тусовок, тепер весь свій час змушена проводити з дітьми. Причому аж 24 години на добу.

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Співачка Тіна Кароль із сином-підлітком спільно займаються спортом.

Знайшов чимало плюсів в карантині Олег Скрипка. Тепер, коли в артиста з’явився вільний час від гастролей, він зосередився на давній мрії – виноробній справі.

Щоправда в карантині є й зворотна сторона медалі, про яку все частіше говорять зіркові продюсери. Адже режим надзвичайної ситуації в Україні може затягнутися. І як тоді бути культурним діячам.

Більшість артистів вже й так попереносили свої концерти на осінь. Але до неї ще треба дожити. Поки ж співаки, як от приміром Сергій Мироненко, намагаються підтримати своїх фанатів онлайн-концертами, які записують за всіма правилами карантину.

Радник Андрія Шевченка Микола Васильков під час зустрічі тримав двометрову дистанцію. Час від часу дезінфікуючи руки й обличчя. Каже, головний тренер збірної встановив жорсткі правила на час карантину: маски і рукавиці, антисептик та окуляри, і щоб ніяких контактів у футболістів.

Факти ICTV раніше писали про те, чим займаються зірки шоу-бізу під час карантину.