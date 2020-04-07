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Надію Бабкіну ввели у кому через коронавірус – ЗМІ

Відома російська співачка Надія Бабкіна перебуває у штучній комі через ускладнення, пов’язані з коронавірусною інфекцією.

Жінці діагностували двосторонню пневмонію.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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– Просто щоб уві сні не совалася і не збивала трубку апарата, яка повинна знаходитися в нерухомому стані. В принципі, з нею все добре, і сподіваємося, що буде добре, – так пояснили джерела ЗМІ необхідність медикаментозної коми.

За їх інформацією, жінку госпіталізували ще у середу, 1 квітня.

Родина та близькі друзі артистки наразі відмовляються визнати хворобу Бабкіної.

Нагадаємо, у клініку Комунарка з коронавірусом було госпіталізовано російського артиста Льва Лещенка. У понеділок, 6 квітня його виписали, і Лещенко долікується на самоізоляції.

Джерело: МК

Фото: ngbabkina

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