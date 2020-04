Схопив за горло і повалив на землю: Езра Міллер напав на шанувальницю

Американський актор і зірка франшизи Фантастичні звірі і де вони мешкають Езра Міллер напав на шанувальницю.

Інцидент стався в одному з барів Рейк’явіка в Ісландії. До Міллера підійшла прихильниця, а він схопив її за горло і повалив на землю.

Подію записував на відео свідок цієї сцени, а після виклав в інтернет.

Читайте: Met Gala 2019: 7 очей Езри Міллера, дві голови Джареда Лето і крила Біллі Портера

Представники актора поки не коментують ситуацію.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt

— Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020