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Схопив за горло і повалив на землю: Езра Міллер напав на шанувальницю

Американський актор і зірка франшизи Фантастичні звірі і де вони мешкають Езра Міллер напав на шанувальницю.

Інцидент стався в одному з барів Рейк’явіка в Ісландії. До Міллера підійшла прихильниця, а він схопив її за горло і повалив на землю.

– Хочеш побитися? Хочеш? – сказав він.

Подію записував на відео свідок цієї сцени, а після виклав в інтернет.

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Представники актора поки не коментують ситуацію.

Нагадаємо, минулого року вокаліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн побився з шанувальником і зламав йому щелепу.

Фото: Dreamstime

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