Зірка американського кінематографу другої половини XX століття Аллен Гарфілд помер внаслідок ускладнень, які виникли через коронавірус Covid-19.

Про це повідомили голівудські ЗМІ після спілкування з сестрою актора, Лоїс Гурвіц.

Також про смерть Гарфілда написала актриса Роні Блейклі, яка грала роль його дружини у фільмі Нешвілл (1975).

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Аллен Гарфілд почав зніматися в кіно після 30 років. Його любили режисери Вуді Аллен, Роман Поланскі та Вім Вандерс.

Частину свого життя Гарфілд працював викладачем. Одним із його учнів на режисерських курсах був Квентін Тарантіно.

Аллен Гарфілд знімався у кінофільмах Стан речей, Банани, Дев’ята брама, Коли настане кінець світу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що від коронавірусу помер відомий взуттєвий дизайнер Серджіо Россі.

Джерело: Hollywood Reporter