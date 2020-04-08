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Факти / Lifestyle / Історії успіху

Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшим мільярдером планети

Кайлі Дженнер очолила рейтинг наймолодших мільярдерів світу 2020 року. У свої 22 роки вона володіє статком понад $1,2 млрд.

Родина Кардаш’ян-Дженнер вже більше десяти років знімаються у власному реаліті-серіалі Keeping Up With The Kardashians.

Кайлі разом зі своєю сестрою Кендалл також є засновниками власного бренду одягу Kendall&Kylie.

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Однак найбільший заробіток Кайлі Дженнер принесла її косметична компанія Kylie Cosmetics.

Додатковий відсоток вона отримує з соцмережі Instagram – на сторінку Дженнер підписані 167 млн користувачів.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер похвалилася спекотними фото в бікіні на самоізоляції.

Джерело: Forbes

Фото: kyliejenner

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