Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшим мільярдером планети

Кайлі Дженнер очолила рейтинг наймолодших мільярдерів світу 2020 року. У свої 22 роки вона володіє статком понад $1,2 млрд.
Родина Кардаш’ян-Дженнер вже більше десяти років знімаються у власному реаліті-серіалі Keeping Up With The Kardashians.
Кайлі разом зі своєю сестрою Кендалл також є засновниками власного бренду одягу Kendall&Kylie.
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Однак найбільший заробіток Кайлі Дженнер принесла її косметична компанія Kylie Cosmetics.
Додатковий відсоток вона отримує з соцмережі Instagram – на сторінку Дженнер підписані 167 млн користувачів.
Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер похвалилася спекотними фото в бікіні на самоізоляції.
Джерело: Forbes
Фото: kyliejenner