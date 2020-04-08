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Не знаємо, що буде далі: весілля Добриніна з переможницею Холостяка під загрозою

Микита Добринін разом із Дариною Квітковою через карантин та Covid-19 переносять дату весілля, яке планували зіграти 23 травня.

Про це пара повідомила на своїх сторінках в Instagram.

Швидше за все, церемонію перенесуть на вересень.

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– Через карантин, швидше за все, нам потрібно буде переносити весілля. Ми не знаємо, що буде відбуватися далі, тому взяли додаткову дату у вересні, – зізналася Даша.

Холостяк Микита Добринін та Дарина Квіткова переносять весілля

Холостяк Микита Добринін та Дарина Квіткова переносять весілля

З початку лютого Микита Добринін та його наречена Дарина Квіткова активно готувалися до весілля.

Дарина навіть встигла вибрати декілька суконь та визначитись із місцем проведення церемонії.

Нагадаємо, у січні Холостяк Микита Добринін зробив пропозицію Дарині Квітковій на острові Балі.

Фото: nikitadobrynin

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