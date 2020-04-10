Фінські симфо-металісти Nightwish представили свій новий, дев’ятий студійний альбом Human. : II: Nature – це подвійний реліз про стосунки людини і природи.

В першу частину увійшли дев’ять повноцінних треків, в другу – один велике твір All The Works Of Nature Which Adorn The World, поділений на вісім частин.

– Я б не використовував термін концептуальний альбом, але є невелика тема, яка проходить через всі пісні, так що, в певному сенсі, це тематичний альбом.

У якийсь момент в процесі написання пісень я зрозумів, що слово Людина з’являється у всіх піснях, і всі вони якось пов’язані, – розповів про концепцію релізу клавішник групи Туомас Холопайнен.